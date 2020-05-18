豐裕里大多數貓隻會到固定地點飲食及大小便，大大改善社區環境，里民也不再像以往討厭流浪貓，更發展出人貓共榮的社區特色。（洪浩軒攝）

高雄三民區豐裕里為老舊社區，里內流浪貓無限繁衍，貓隻便溺問題更嚴重破壞社區環境，造成許多里民困擾，豐裕里里長謝錫元為了解決流浪貓問題，便開始著手設置「流浪動物小屋」，成效顯著，現在大多數貓隻會到固定地點大小便，大大改善社區環境，里民也不再像以往討厭流浪貓，更發展出人貓共榮的社區特色。

豐裕里許多民眾向謝錫元反映，里內的流浪貓除了便溺問題，貓隻四處逃竄常常抓破民眾的機車座墊，也有愛心民眾怕小貓餓著肚子，將自家廚餘裝盤放在路邊餵食，長期下來造成環境髒亂更發出惡臭，流浪貓問題深深困惑里民，自從謝錫元為打造「流浪動物小屋」後，已經解決流浪動物造成的社區問題。

謝錫元在里內各處設置「流浪動物小屋」，並定期餵養飼料、清理貓砂，讓流浪貓可以在固定地點生活，小屋旁的貓抓板，也一解民眾機車坐墊被抓破的困擾，此外，謝錫元也參與許多動保相關課程，長期與高市動保處、愛狗人協會合作，安排里內貓隻進行結紮手術，避免流浪貓越生越多，現在里民們一改以往看見流浪貓的憤怒神情，反而向前主動關心，甚至提供罐頭讓貓隻溫飽肚子，人貓共處畫面相當溫馨。

里民莊臆潔表示，自從設置「流浪動物小屋」後，環境真的改善許多，以前家門口動不動就會有貓、狗的大小便，現在小動物都會在固定地點排泄，里長也會定期清理，以往鄰居對流浪動物十分反感，恨不得牠們馬上消失，但有趣的是，現在他們反而開始在小屋內放飼料，甚至主動關心小動物，其實只要妥善照料，流浪動物也可以很可愛。

謝錫元表示，除了豐裕里，全台各地皆有流浪動物的問題，諸多民眾不堪其擾，便放置捕獸夾或毒藥等，企圖撲殺流浪動物，但此行為不僅觸法，流浪動物的屍體也易滋生蚊蟲，造成環境更加髒亂；若民眾住家附近有流浪動物的困擾，建議主動聯繫相關動保團體，或自發性捕獲結紮再原地放養，才能徹底解決流浪動物問題。

(中時 )