伊朗有5艘裝滿原油的油輪駛向委內瑞拉，伊朗外交部長警告美國，不要擾亂伊朗向委內瑞拉的燃料運輸，那將是非法的海盜行為。

半島電視台(Aljazeera)報導，伊朗外交部長扎里夫（Mohammad Javad Zarif）給聯合國秘書長古特雷斯（Angon Guterres）的信中說：「美國有意派出海軍艦艇到加勒比地區，干預和破壞伊朗向委內瑞拉的燃料輸送....那是非法的海盜行為。」

先前，美國總統川普的一位高級官員曾表示，美國正在考慮如何應對伊朗運送委內瑞拉石油，該做哪些措施。

美國已經實施了單方面制裁，要中止伊朗和委內瑞拉這兩個原油生產國的石油出口。

委內瑞拉曾經是拉丁美洲最大的石油生產國，但是社會主義經濟政策失敗，已無力探挖國內的石油，造成目前汽油短缺，這是委內瑞拉經濟和政治混亂的徵兆。

五艘容量約為17.5萬噸的油輪，所帶的原油價值大約4550萬美元，目前不知委內瑞拉要支付伊朗什，一般認為將是「非現金交易」。對於伊朗來說，這趟油輪運輸，是在幫助資金匱乏的國家，並向美國施加壓力的方法。

目前尚不清楚美國將如何對油輪做出反應。上週四，美國財政部、國務院和海岸警衛隊發布了一份警告，警告海運業不能幫助伊朗。

政治觀察家認為，美國與伊朗的對抗可能性會越來越大。

(中時電子報)