台灣百萬YouTuber蔡阿嘎推出最新影片，討論「嘉義人才知道的10件事」，開頭就引爆話題，他被問到有組嘉義人才知道的神祕號碼，蔡阿嘎立刻說出「1122」，但只肯表示這是一組車牌號碼，其他不願再說，要網友自己去google，影片在各大論壇引發討論，最後有嘉義出身的網友跳出來解答，車牌主人是當地呼風喚雨的人物，比台中顏家還威！

【蔡阿嘎：嘉義人才知道的10件事】外地人一定不懂！

說到嘉義人才知道的神祕號碼「1122」，蔡阿嘎解釋當地人看到這組車牌，會選擇「有多遠閃多遠」，甚至會放棄難得找到的車位，直接開車走人，打包票外地人絕對不知道這件事，但他不肯解釋原因，平常活潑大膽的蔡阿嘎瞬間變省話一哥，要好奇的網友自行google「不要問」。

該影片在ptt、Dcard等平台引發熱議，很多人表示完全google不到，之後終於有嘉義鄉親跳出來回應，表示聽說這組車牌的主人「喊水會堅凍」，是各方通吃的大家族，甚至比台中顏清標家族勢力還大，另有網友表示，該家族早年做博弈事業，賺錢了轉換跑道變建設公司大老闆，後來家裡兩個小孩分別接管旅館事業及食品公司，「他們家每台名車都是1122這號碼」，也有人分享家人、親友在該家族底下工作，說他們其實為人良善也很客氣，每年還會掛紅布條並跟鄉親拜年，個性很可愛。

(中時電子報)