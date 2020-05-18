因應新冠肺炎疫情暫停營業的酒店何時能解禁備受關注，宅神朱學恒今天在臉書轉貼一篇業者「專業來文」指出，酒店停業三十八天，林森北、錦州街交接的麥當勞旁邊所有餐廳，幾乎全部倒光，並強調酒店的生態跟外面不太一樣，薪水都是周領，三十八天沒收入，業者質疑是要逼死多少人？

業者來文表示，所謂八大行業，指的是舞廳、舞場、酒家、酒吧、特種咖啡茶室、視聽歌唱、理容及三溫暖業者，其實包括錢櫃、好樂迪、星據點也都算是八大，整個產業鏈很龐大。光是店裡面就有大量的行政、人事、少爺、水電、公關，一間店少則百人，多則三百，更遑論周邊產業。

業者指出，林森北、錦州街交接的麥當勞旁邊所有餐廳全部倒光，豪門世家原本有地下室跟一樓的營業面積，一樓已經退租。到昨天，酒店已經停業三十八天，這三十八天，所有人是不敢動作的，停業不是倒業，這些工作人員到底是要等開啟，還是要去找工作，根本無所適從，柯P哪時候要宣布復業沒人知道，工作人員應該怎麼安排自己的賺錢方式沒人知道。

業者解釋，酒店的生態跟外面不太一樣的是：薪水都是周領，俗稱檔領，也就是一個禮拜領一次錢。業者感嘆，台北生活大不易，自從2017年三月開始，這行的收入一年不如一年，爆出停工三十八天，原本從業人員的收入就已經沒有那麼好了，哪來的錢可以儲蓄？原本就已經是惡性循環了，三十八天沒收入，是要逼死多少人？

(中時電子報)