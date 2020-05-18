高盛（Goldman Sachs）在其最新研報中指出，鑒於聯準會(Fed)不斷縮小購債規模，美國的「自由流通量」大幅增加。高盛表示，Fed當前的購債規模不足以將即將到來的空前債務（即將發行的1.6兆美元國債已獲國會批准）完全貨幣化，如果投資者突然發現債券市場失去了央行的支撐，結果可能是災難性的。

上周，美國財政部宣佈，美國本季度（本財年第3個季度）將需要出售創紀錄的近3兆美元的國債，為其「直升機撒錢」提供資金。

鑒於新冠疫情造成的持久傷害，美國政府必須繼續「燒錢」，國會再通過另一項財政刺激方案（至少再增加1兆美元）只是個時間問題。古根海姆預計，美國今年將發行超過5兆美元的債務。

那麼問題來了：正如德意志銀行（Deutsche Bank）近期研究所顯示的那樣，到目前為止，這場新的債務雪崩已經被Fed完全貨幣化，Fed的債務購買操作遠遠大於國債淨發行量。

但這只是Fed在3月下旬的崩盤中每天購買750億美元國債時的情況，當時鮑威爾向市場投擲了一枚「貨幣核彈」，以穩定有史以來最大的恐慌拋售，Fed的資產負債表幾乎翻了一番（7兆美元）：

然而，自那以後，Fed每日和每週的國債購買量均有大幅縮減。截至本周，每週的國債購買量將降至300億美元，相當於每年1.5兆美元左右。

然而，每週300億美元的固定貨幣化遠遠不足以消耗即將到來的數兆美元的國債發行。高盛指出，「各國央行購買主權債券的速度一直很快（如下圖），在大多數情況下都快於以往的量化寬鬆計劃。這些購買是在財政赤字激增的背景下進行的，這將需要大量額外的主權供應來為它們提供資金。」

儘管到目前為止，Fed的購買行為總體上抵消了國債發行，但這種平衡即將被打破。高盛表示，「央行的購買行為應該會吸收大量即將發行的債券，儘管我們預計大多數市場（尤其是美國市場）的「自由流通量」（free float）將會增加，這為中期更高的收益率、更陡峭的曲線提供了支撐。」

高盛將所謂的「自由流通量」定義為：主權債務未償金額減去主要發達市場（DM）央行和外國官方持有的數額。截至去年年底，德國和日本的「自由流通量」一直呈下降趨勢，因為歐洲央行和日本央行的購買吸收了大部分新供應。相比之下，在今年的大部分時間裡，美國和英國的「自由流通量」一直呈上升趨勢。

那麼，在創紀錄的財政赤字和多個市場恢復資產購買的情況下，今年的「自由流通量」將何去何從？高盛發現，隨著Fed購買繼續放緩，美國「自由流通量」的增幅最大。事實上，根據高盛的計算，美國公眾將需要提供1.6兆美元資金，以幫助滿足美國的全部融資需求。此外，出現類似情況的地區還有歐元區（尤其是在意大利、西班牙和法國）和日本。

簡而言之，高盛表示，即使今年迄今為止，各國央行推出了7.9兆美元的量化寬鬆政策（根據美國銀行的計算），其中Fed購買了超過2.8兆美元的債務，這也不足以將即將到來的空前債務完全貨幣化，如果投資者突然發現債券市場失去了央行的支撐，結果可能是災難性的。

高盛指出，「Fed向系統注入了大量流動性……但這還不夠，因為「直升機撒錢」的運作方式是流動性供給（Fed）和流動性需求（財政部通過發債）齊頭並進，當供過於求時，就會緊隨著流動性需求加劇，就比如下個月（當1兆美元的流動性被抽乾，為美國政府的「貨幣直升機」提供資金時）。高盛的計算表明，扣除Fed當前正在實施的量化寬鬆，缺口可能還高達1.6兆美元。

知名財經網站Zerohedge評論稱，由於Fed主席鮑爾已經明確表態不考慮負利率，因此他將別無選擇，只能再次擴大量化寬鬆，並在金融體系中釋放出另一股通過債務貨幣化的流動性。然而，量化寬鬆政策的任何此類逆轉都將引來憤怒，尤其是在保守派的勢力中。一旦Fed失敗了，將加劇流動性緊縮，即將發行的1.6兆美元的美國國債將觸發下一次市場衝擊。

(中時電子報)