總統府黑函風波愈演愈烈，總統府發言人黃重諺今天表示，初步了解，目前流傳的變偽造資料，並不屬於公務文件，也不是法定列管的機密，目前案件已交相關單位進行偵查，提醒各界避免傳播炒作成為不法錯假訊息的風向通路。

總統府今天下午召開記者會，對近日的黑函風波，黃重諺表示，有關這起遭不法散播的偽變造文件，目前案件已交相關單位進行偵查當中；至於遭變造文件，已經被Google提示為涉及不實內容與駭客行為的危險郵件。

他說，初步了解，目前流傳的變偽造資料，並不屬於公務文件，也不是法定列管的機密，由於本案已在偵查中，「我們不會進這些變假造訊息進行評論」。

黃重諺也以今天某媒體報導的黑函內容，指稱蔡英文姐夫、台灣大學特聘教授劉錦添有涉及提供閣員推薦名單等，並稱劉教授定期出席府內會議為例，他說，這項訊息就是完全的杜撰。

他強調，劉錦添教授是知名的計量經濟學者，過去以來從未出席府內政策相關會議，總統與院長商議內閣人事的過程中，也從未出現這件假造的「閣員建議名單」。

黃重諺表示，媒體在沒有查證的情形下，便自為杜撰臆測報導，形同是為變造者吹錯誤風向，誤導國人，「我們高度遺憾，也希望媒體速為更正」。

(中時 )