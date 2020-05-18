新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊全球經濟，人人被迫「宅在家」，讓實體店面業績因人流銳減而吃盡苦頭。大企業或許有資金可以撐過困境，但中小企業就難敵這波寒冬，甚至傳出倒閉潮。為協助台灣中小企業度過危機，Facebook 18日宣布推出中小企業數位轉型計畫，Facebook台灣及香港總經理余怡慧表示，Facebook將從培訓、連結企業與消費者、資金三大面向幫助中小企業，同時在全球30個國家為其中小企業提供1億美元的紓困金，台灣也名列其中。

新冠肺炎在全球肆虐，重創全球經濟，企業紛紛面臨營運的困境。余怡慧表示，在與中小企業座談後，大部分的店家反映因人流減少，業績受到不小的影響，因此轉往線上，更想知道如何開始著手數位行銷、數位轉型。

余怡慧說明，Facebook協助受疫情影響的台灣中小企業，將從培訓、連結企業與消費者、資金三大面向，發展五大項目的資源與支援。在培訓方面，Facebook將提供免費線上真人課程，由Facebook行銷專家針對數位布局、廣告策略、手機創意策略等主題錄製課程，也為台灣企業量身打造跨境行銷課程，協助企業了解如何從無到有進行數位轉型，並有效運用數位行銷拓展業務。所有課程皆無時間限制，企業主可以隨時按照自己的程度與學習進度觀看合適的課程。

為了讓中小企業掌握各行各業的趨勢和營運技巧，Facebook特別和台北市美國商會合作，在線上舉辦專家分享講座邀請來自跨國企業、中小型企業和新創企業的講者，分享最佳實作案例、成功經驗以及企業如何化危機為轉機的案例。

此外，Facebook也和台灣電商夥伴合作，包含SHOPLINE、QDM網路開店平台以及adHub經緯廣告科技，為全台中小企業提供優惠，並協助將其業務成功轉至線上更推向國際。同時，Facebook也與女性創業飛雁計畫以及外貿協會TAITRA合作，由Facebook專家為其企業會員提供免費諮詢。

而在資金部分，Facebook也將為受到疫情影響的小型企業援助資金，提供一億元美元的補助金，支援全球30個國家、超過3萬家小型企業，台灣也名列其中，具體的內容將於未來幾周公布。

(工商 )