苗栗縣政府18日安排「求職奇遇記」表演，將求職防騙秘笈融入到戲劇，加深求職者防騙意識。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府首度舉辦「求職防騙我最行 網路歌唱大賽」活動，盼青年學子發揮歌唱專長，進而關注求職防騙議題。（何冠嫻攝）

因應畢業季到來，許多社會新鮮人正尋覓人生中第一份工作，苗栗縣政府讓青年學子及早建立求職防騙觀念，避免求職者或打工學生誤入求職陷阱，今年規畫15場次的巡迴求職防騙宣導，提醒求職者掌握「三備七不」原則，另辦理「求職防騙我最行 網路歌唱大賽」以及「求職小秘訣 網紅開麥拉｣活動，吸引年輕人關注求職防騙議題。

苗栗縣政府加強求職防騙「三備七不」宣導，提醒求職者務必牢記「三大準備」：要確定應徵前要蒐集公司資訊、請朋友或家人陪同面試或預先告知面試地點、檢視徵才內容是否不合理或模糊不清之處，以及「七不原則」：不非法工作、不繳錢、不購買產品、不飲用不明飲料、不辦信用卡、不簽約、證件不離身。

今年縣府安排專業魔術表演團隊，透過15場次的巡迴宣導活動，幫助學生了解打工時自保原則的重要性，並首度辦理總獎金10萬元的網路歌唱大賽、微電影及網紅開麥拉活動，突破傳統宣傳模式，吸引年輕族群關注。

18日苗栗縣長徐耀昌、縣議員許櫻萍、湯維岳、徐筱菁等人，啟動「37寶典全攻略」系列活動。徐耀昌表示，青年求職謹記「三備七不」原則，避免誤入求職陷阱，並鼓勵參與就業服務站舉辦的人力招募活動，縣府也將持續努力招商，引進上市、績優企業，創造更多就業機會。

勞青處說明，今年首辦「求職防騙我最行網路歌唱大賽」，自6月1日起至8月30日止開放徵選，分為青年組及校園組，國高中職及大專院校學生都可參加，總獎金10萬元，讓青年學子發揮歌唱專長進而關注求職防騙議題。

另將於7、8月份舉辦「求職小秘訣-網紅開麥拉｣活動，結合人氣網紅透過線上直播形式，將自身求職經驗及相關求職注意事項，以趣味生動的脫口秀及名人開講方式呈現，吸引年輕族群關注。最新活動消息可至縣府勞青處官方網站及「苗栗好青年-勞工及青年服務讚」臉書粉絲專頁查詢。

(中時 )