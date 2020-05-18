國民黨立委林奕華今針對總統府16日驚傳駭客入侵事件，要求總統府秘書長必須來立法院報告事件經過，並呼籲蔡英文總統來立法院說明是否介入獨立機關人事運作，並接受立法委員提問。林奕華認為，總統府被駭，不但是資安問題，也是憲政問題。

林奕華指出，此次總統府驚傳駭客入侵，嚴重影響國家安全，也極為諷刺。因為蔡英文總統競選時的國防白皮書還曾寫道，就任後將提升國軍資訊作戰能力，成立網路資訊部隊，也就是第四軍種。

如今，第四軍種尚未成軍，總統府網路卻先被斬首，不論外洩資訊是否為真，都對國家安全造成重大危害。林奕華不禁質疑，難道行政院有錢編列預算買網軍帶風向，沒錢幫總統府提升資安防護？究竟是駭客太厲害，還是政府太輕忽，以為所有網路高手都已經被政府收編？

除了國安層級的資安問題外，林奕華更指出此次事件也凸顯出憲政問題，而憲政問題又比資安問題更為嚴重與急需解決。首先，總統是否介入獨立機關人事提名，獨立機關被提名人是否需要經過總統或是行政團隊的思想審查？第二，立法院的調查權是半套文件調閱權，不是國會調查權。立法院針對總統是否介入獨立機關人事疑案，竟無權可調查。

林奕華說，現在的立法院沒有國會調查權，國會對駭客所洩漏的訊息真假，都無法進行有效聽證或調查。立法院職權行使法只有文件調閱權，且對於不配合的人，處罰也只有送監察院糾舉、彈劾。

林奕華表示，完整的國會調查權是要有刑事責任，如藐視國會罪或是陳述不實罪。現在台灣有問題的公職人員，絕大部分並非專業文官而是政務官或是政務機要。監察院的處罰是行政罰，對政務機要一點嚇阻效果都沒有。何況，民進黨這兩屆還在推動廢除考、監兩院，若是沒有國會調查權，憲政體制將傾斜成超級大總統制，恐非全民之福。

(中時 )