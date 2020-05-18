全球電源管理解決方案廠—台達電(2308)宣佈，台達模組化資料中心解決方案(POD,Point of Delivery)獲得資料中心認證機構-UptimeInstitute TIER III認證，台達模組化資料中心解決方案整合了機櫃、冷熱通道封閉、精密空調、模組化不斷電系統以及資料中心DCIM管理系統來支援IT負載。

在數位潮流的影響下，如：物聯網(IoT)數據流量倍增，對於企業資料中心是巨大的挑戰，這種多變的環境下，快速部署資料中心以滿足業務增長需求的最佳方案正是POD，由於POD具備靈活度高，且建置快速的優勢，為符合趨勢的最佳解決方案，企業只要隨需所選來建構符合需求的資料中心，而台達模組化資料中心解決方案(POD)以模組化設計理念以及彈性的配置，能快速佈署隨需擴容來滿足企業快速建置的需求，其包含DPH系列模組化不斷電系統以及智慧製冷的精密空調系統來達成高效節能的資料中心，並且可以依照客戶所需打造鋰電池備援系統解決方案。

台達資深副總裁暨資通訊基礎設施事業群總經理鄭安表示，我們看到模組化資料中心解決方案需求持續增加，資料中心是企業營運的骨幹，因此建構可靠及高效的資料中心對企業而言是很重要的任務，台達除了在模組化資料中心解決方案獲得Uptime Institute TIER III認證外，越南河內電信(Hanoi Telecom)子公司HTC-ITC也借力台達來打造TIERIII認證的資料中心，憑藉持續積累的經驗，台達可以複製成功經驗到不同的企業，幫助企業節省時間和金錢，來打造Uptime認證的資料中心。

Uptime Institute總部位於美國西雅圖的第三方公正機構，專注於透過創新、協同合作、以及獨立公正的性能認證來改善支撐關鍵業務運行基礎設施的性能、效率、以及可靠度；Uptime Institute的TIER設計、建造、以及維運認證已經在全球超過98個國家地區頒發了1600張以上的認證；在選擇TIERIII等級的資料中心基礎設施時，嚴格的運行不中斷要求以及長期的可用性為用戶選擇此類型解決方案的主要考量；達成TIER III性能的解決方案通常能有效滿足一般IT的使用要求，而那些了解運行中斷所造成的費用損失、市場影響、以及業務連續性影響的客戶，往往會選擇這樣高等級的資料中心來支持其關鍵服務的運行。

(時報資訊)