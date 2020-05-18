未來靜心苑還有戶外庭園，民眾可到這裡享受愜意的午後。（游念育攝）

松山療養所長宿舍修復後仍保有當初的日治時代樣貌。（北市文化局提供／游念育台北傳真）

松山療養所長宿舍修復前彷彿鬼屋，當地居民都不敢接近。（北市文化局提供／游念育台北傳真）

位在南港區的「松山療養所長宿舍」，歷經4年解決產權爭議和修復，以OT模式委外招標，最後由「新視紀整合行銷傳播」團隊得標，為南港區打造一座藝文空營運，18日起重新對外開放，並以藝文療癒空間「靜心苑」營造養生、藝文等休閒空間。不過松山療養所周邊的建築，被文資委員認定為不具文資潛力拆除，文資團體認為少了一塊拼圖。

「松山療養所所長宿舍」建於日治時期，2006年起被指定為歷史建物，過去因產權複雜荒廢多年，2017年文化局斥資6400萬元向地主協議解決產權問題，並同步投入2500萬元修復，現已恢復日式建築原有的歷史風貌。

台北文資環境守護聯盟蕭文杰認為，松山療養所範圍大，除所長宿舍外還有山上的療養所，當年文學家鍾理和還曾在此療養，但卻被文化局認定為「不具文資潛力」就被拆除，就像少了一塊拼圖不完整。

蕭指出，當初北市府文資委員有到現場會勘，但查看會勘紀錄發現，委員將此地誤認為倉庫；於是決定自己到現場查看，經當地居民帶領下進入山坡上的療養所，看到門上有診療號碼，根本不是倉庫，且當時會蓋在山坡上也是因日治時代肺結核的陽光治療法，相當具有歷史價值，立刻寫報告給文化部，盼能發函給文化局，但仍躲不了拆除的命運。

對此，北市文化局長蔡宗雄表示，尊重文資委員專業的決定。

另外，松山療養所長宿舍是透過南港區新光里長龔睿堉，長期爭取修復，最後文化局出資修復，18日龔睿堉也出席記者會現場表示，廠商願意將部分時段作為社區老人活動據點，預計疫情過後7月就會開始實施。

(中時 )