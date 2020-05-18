醫院靈異傳奇多，尤其以歷史悠久的醫院最常見，像是擁有百餘年歷史的某大教學，院內就流傳著不少靈異故事，如半夜住院醫師值班遇到問路人，回頭卻看不見任何身影，或是特定病床死亡率特別高，醫護員會擺放掃把驅邪等，讓醫院增添更多神祕色彩。

有位急診部主治醫師表示，曾有年輕的住院醫師半夜值班，走在院內走道中，耳朵清楚聽到一個年輕男子聲音問著「請問外 科病房怎麼走。」這名醫師的頭連抬都沒抬，只簡單回了一句，「你 就直直往前走，上樓就會看到了」，對方輕輕地說了句「謝謝」，這 名住院醫師正想抬頭說「不客氣」，卻發現整條走廊只有他一個人。

另一個北部一個軍系醫院的醫師指出，曾有護理師半夜巡房時，發現一名 70多歲的老人家，身旁站滿身穿軍服的男子，直挺挺的看著床上的病 人，她嚇得再找同事前去巡查，但沒看見，隔天，老爺爺就走了。

這樣特殊的經驗也有溫馨的。某國立大學附設醫院內科加護病房主任敘述，曾經有一位80多歲癌末老伯伯，突然對護理師說，看見40多年前過世的奶奶，並吵著要護理人員幫他錄影。

該位主任回憶，這位老伯伯不僅聲音宏亮，精神還非常好，一點都不 像癌末病患，還能神智清楚地要給家族每個晚輩都發「手尾錢」，一 字一句圓滿地跟家人道別，隔天晚上伯伯就安詳辭世。

此外，在急診室中，難免會有些特定的病床來去特別多，「死亡率 」特別高，值班人員就會在病床附近、底下放置一把掃把，代表掃除 不乾淨的東西。

面對不少言之鑿鑿的靈異傳說精神科醫師認為，多數故事應該是患者因身體虛弱才出現譫妄現象或加護病房症候群所致，病患病況危急 或體內的二氧化碳濃度太高、電解質不平衡、長期處於封閉空間時，容易出現瞬間恍惚狀況，不見得是真的撞鬼。

(中時電子報)