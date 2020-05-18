台中市府民政局長吳世瑋表示，苦民所苦，申請核准盡速發放。（盧金足攝）

台中市因應疫情的急難紓困，截至18日中午止，共申請近3萬件，核定的不到4000件，市議員邱素貞、謝明源、蕭隆澤18日聯合質詢時，要求市府苦民所苦，簡化申請手續流程，以利便民；民政局長吳世瑋表示，苦民所苦申請核准盡速發放，相信所有區長都支持，但必要審核也是應該的，避免重複領取，例如，北屯區發生1戶有5個人來申請，但1戶只能領取1個，已委婉告知申請者。

邱素貞表示，衛福部5月6日起受理「擴大急難紓困方案」申請，擴大照顧因疫情生計受困民眾，除原有工作，未參加軍、公、教、勞、農保等社會保險，再擴及因疫情影響，工作及家戶收入減少，致家庭生活受困者，放寬到全家平均每人每月生活費不超過當地每人每月最低生活費2倍就可獲得1萬元之救助，且家戶內每人存款15萬元免納入計算，讓更多人可以獲得紓困，邱素貞關心台中市至今已經受理幾件？符合有幾件？不符合有幾件？希望簡化申請流程，以達便民服務。

吳世瑋指出，台中市截至18日中午止，共受理申請案件有2萬9000多件，核定有3961件，核定金額4882萬元。

邱素貞指出，民眾向她陳情，指財稅資料推算已經低於全家平均每人每月生活費不超過當地每每月最低生活費2倍，而且也切結書說明受疫情影響而影響收入，為什麼無法通過補助？各區公所審核的標準在哪裡？

社會局長彭懷真說，按照社會救助法，台中市每人每月最低生活費1萬4000多元，乘以2倍，約2萬9000多元。

彭懷真強調，對於申請沒有核准通過者，並不是就不過，因為還不符合核發條件，其它送件資料還是會留著，進一步請他補件，再做查核與其它搭配，勾稽查核之後，沒有發出去的，再彙整做後續努力，會向中央做適度反應。

(中時 )