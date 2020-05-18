林子晨遺孀寫給練台生的公開信。（王揚傑攝）

錢櫃執行長連福財代表錢櫃KTV到死者靈前致意。（王揚傑攝）

林子晨告別式圓滿結束，家屬向親朋好友致謝。（王揚傑攝）

台北市錢櫃KTV火警唯一死亡的員工林子晨，今（18）日下午在新北市立殯儀館舉行告別式，錢櫃董事長練台生仍舊未出面，由執行長連福財代表到場致哀，媒體詢問為何練台生不出面？連福財簡短表示，「很盡心努力在處理善後，希望能圓滿處理，謝謝。」隨即快步離開。

林子晨的遺孀在告別式上請連福財轉交一封信給練台生，全文：

給練董事長的公開信

子晨對錢櫃有著無比的熱愛，至今已在錢櫃任職十六年有餘，而錢櫃是他再熟悉不過的工作環境，但也因人禍在此斷送他寶貴的生命。

原本我有一個幸福美滿快樂的家，卻因為一場突如其來的人禍災難，使我的家庭遭逢巨變，奪走了我的摯愛，更奪走了稚子的父愛，如今卻成了孤兒寡母，再也回不去那個曾經完整的家，我心中之痛如刀絞，難以言表。

由於林子晨遺孀情緒太過哀痛，故由林子晨的小舅子代表家屬發言，他表示，希望錢櫃可以妥善照顧這次6位罹難者的家屬，因為一切發生太突然，很多人頓時失去身邊最愛的家人，也希望台北市政府可以幫助家屬和受傷的人，一起釐清這一切的真相，給家屬一個最公道的交代。

對於錢櫃後續對家屬的協助，家屬說，他們持續有派人在家屬身邊協助，還是有展現出一定的誠意，家屬有感受到。至於賠償的部分，家屬表示，有聽說這星期會找家屬談，家屬就是等待。

對練台生沒來參加告別式，家屬無奈表示，原本有希望練董事長來送林子晨最後一程，畢竟林子晨在錢櫃工作16年多，可能練有他的考量，所以沒有出現，就算不能接受，也只能接受，沒辦法，就這樣子了。

同場火警罹難的周雨喬今天也在新北市立殯儀館舉辦告別式，且就在林子晨告別式會場的隔壁廳，錢櫃執行長連福財稍早同樣前往上香致意，面對記者詢問僅以「謝謝」帶過。

(中時 )