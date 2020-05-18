台南市中西區民生路與中華西路口18日凌晨1時許發生死亡車禍，遭撞的黃姓女騎士宣告不治，肇事的男駕駛與1男1女乘客當場棄車烙跑，警方查出男駕駛身分竟是毒販，車上並查獲20公克1、2、3級毒品，下午4時警方已逮回後座乘客，2人說明因害怕才逃跑，不知駕駛人去向。

中西區凌晨發生的死亡車禍，肇事汽車的男駕駛與兩名乘客落跑身影遭人錄下傳上網路，網路一片咒罵聲，黃婦的家人18日下午前往殯儀館相驗，黃母放聲大哭，兩名就讀國一與國二的兒子在一旁陪同默不做聲。

跟著逃跑的1男1女乘客已經落網。（陳姓民眾提供／程炳璋台南傳真）

黃姓死者大姐表示，妹妹離婚後，為了孩子仍與前夫同居，1日凌晨向家人表示要外出看望大姐（即大姐本人），但她納悶的是，自己住在玉井，也沒生病，不懂妹妹為什麼要在三更半夜出門找自己，認為事情怪怪的。

開車撞死女騎士落跑駕駛是毒販，警逮2人車上都毒品。(民眾提供/程炳璋台南傳真)

網友氣憤車上3人撞死人不負責且逃逸，紛紛留言「垃圾」、「乾脆私刑正義」、「八成是酒駕」、「目擊的騎士真有正義感」。

警方18日下午查出肇事駕駛圍盧姓男子，高雄人，肇事車輛是盧男的女姓友人租下，再交給盧男使用，他4日剛因販毒被抓，警方還在現場棄置的車輛內，找到20公克包含1、2、3級的毒品，警方逮回後座的方男與女，兩人為夫妻，因害怕才逃跑，隨後叫計程車返回高雄，僅剩盧男在逃，警方全力緝捕中。

(中時 )