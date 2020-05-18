大陸女星陳曉旭在1987版電視劇《紅樓夢》飾演「林黛玉」聞名，無論是外型、氣質都被視為最像最經典，但成名沒多久，她就引退改從商，後來更看破紅塵決定出家，可惜紅顏薄命，在41歲那年因乳腺癌逝世，美麗倩影只能留在影迷心中。

陳曉旭自幼愛讀書，當年因爲喜歡《紅樓夢》爭取演出此作品，因氣質性格太符合林黛玉角色，一眼就被導演相中，而她也不負所望演活了林黛玉，就連知名紅學家周汝昌都評價：「書中黛玉，影上黛玉，人間黛玉，三玉相遇，乃有曉旭。」足見其詮釋的成功。

陳曉旭被視為最經典的林黛玉。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

因爲林黛玉， 讓才21歲的陳曉旭一夜成名，但也因爲林黛玉的形象太深入民心，後來她接演其他角色，都被認為有林黛玉的影子，沒再接到突破性的角色，連她本人都說：「陳曉旭的名字被林黛玉取代了。」

蹉跎幾年後，陳曉旭於1991年退出演藝圈並踏入商界，她成立廣告公司，當時廣告公司不多，加上憑著「林黛玉」的名氣，獲得不少客戶資源，在經商道路做出一番成績，規模也越來越大，據聞，她離世時是家產過億的女富豪。

陳曉旭出道不久即退出演藝圈，轉戰商界變富婆，罹癌後選擇出家。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

陳曉旭最後因乳腺癌逝世，享年41歲。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

而陳曉旭一生有過兩段婚姻，第一任丈夫是當年鼓勵她試鏡《紅樓夢》的男友、同為演員的畢彥君，兩人1987年拍完《紅樓夢》不久後就結婚，但隔年協議離婚。第二任丈夫，則是她經商期間認識的北京電影學院攝影系學生郝彤，兩人在拍男方畢業作品時日久生情、確立戀愛關係，後來更成為公司拍檔，直到2001年才正式結婚。

不過命運弄人，在生活步入軌道之際，陳曉旭2006年發現自己得乳腺癌，虔誠學佛的她，竟選擇放棄治療，並在隔年正式剃度出家，而丈夫郝彤不久後也跟著出家，郝彤當時對媒體坦言，既已遁入空門，兩人已非夫妻關係，是同學和道友相處，對陳曉旭的稱呼也變成「妙真法師」。

最後，陳曉旭於2007年5月13日在深圳安詳逝世，終年41歲，郝彤也陪她走完最後一程，雖然陳曉旭演藝生涯短短10年不到，但直到現在，她仍是許多人心中無可取代的林黛玉。

(中時電子報)