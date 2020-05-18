新冠肺炎疫情衝擊全球，航空業首當其衝，從公衛危機爆發以來，已有多家航空難以抵擋，陸續傳出倒閉、裁員消息，中東地區最大的航空公司阿聯酋航空集團傳出正考慮裁員3萬人，恐達航空業至今最高裁員人數。

外媒引述知情人士指出，為了降低人事成本以因應疫情帶來的衝擊，阿聯酋航空有意裁員3萬人、達總員工人數3成，也是至今航空業傳出的最大裁員人數。同時，報導中也指出，阿聯酋航空也研議加快A380機退役，並重新審視其機隊。

對於媒體報導，阿聯酋航空回應，公司並沒有宣布任何大規模裁員計畫，但為了節省現金、保護業務、及保留技術人員，也正在對成本及資源做評估，後續如有新的措施會在向外界公告。

工商時報報導，阿聯酋航空從3月底開始，杜拜機場起飛的航班全數停飛，只剩貨運業務維持運作。該航空公司讓10.5萬員工放無薪假、並宣布減薪三個月，減幅從25％到50％不等，這段期間阿航總裁克拉克（Tim Clark）的基本薪資全砍。

(中時電子報)