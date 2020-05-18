畢業季來臨，今年大專校院為避免群聚感染，紛紛延期或取消辦理校園徵才活動。勞動部勞動力發展署為協助應屆畢業生尋職就業，首次聯合全國大專校院及在地企業，分北中南區辦理「台灣就業通暨全國大專校院聯合線上就業博覽會」，自5月18日起由北部地區率先開跑，歡迎新鮮人踴躍參加！

率先開跑的北部地區線上就業博覽會活動，將與國立臺北科技大學、國立東華大學、國立臺灣藝術大學、中華科技大學及臺北海洋科技大學等26所學校聯合拉開序幕。參與企業包括「大立光電」、「台灣高鐵」、「板信銀行」、「英業達」以及「廣達電腦」等500多家企業釋出近2萬個職缺，活動持續1個月，供青年不斷電線上求職。活動期間亦將持續上架新職缺，讓青年能有更多元的職缺及產業可供選擇，協助青年畢業後立即就業。

這次線上就業博覽會各校均有專屬的職缺頁面呈現與各校合作的徵才企業職缺，以方便青年線上瀏覽應徵。參加活動的青年所使用的台灣就業通會員帳號，除可用來應徵職缺之外，亦可用來登入台灣就業通系列網站，使用職涯測評、報名職業訓練課程及觀看線上數位學習課程等功能。而除了線上功能之外，青年如有需要專人協助規劃求職方向，或想要提升面試技巧，亦可至各地就業中心或青年職涯發展中心，由服務人員提供專人諮詢服務。

發展署提醒，目前受疫情影響，有越來越多的企業採用視訊面試，建議求職者在面試前可先確認網路速度與穩定性、提前模擬以確認鏡頭觀看方向及對焦狀況，以及移除面試環境中生活雜物，避免面試背景雜亂等，而影響面試表現。

(工商 )