三竹資訊（8284）18日掛牌，但先前在完成競拍後才發布重訊表示，因主要簡訊供應商中華電信調整網外簡訊價格，將導致營業成本每月增加12％，引發投資人擔憂恐對應運造成影響。對此，三竹稍早正式做出回應，說明與中華電信議約的來龍去脈，澄清並無拖延公開一事。

三竹資訊表示，公司初次上櫃現金增資競價拍賣作業時間為4月27日至4月29日，而與中華電信的簡訊發送合約在4月30日到期，每年換約時期，中華皆提及調整網外發送成本補貼，此為每年續約常態議題。

經協調開會日期，三竹資訊於5月3日至5月4日立即與中華議約，中華因內部政策，今年決議不吸收網外簡訊發送成本補貼，成本因此才會轉嫁到三竹這邊。三竹指出，與中華電信於5月5日完成簽約後，公司立即於5月5日深夜發布重大訊息，並沒有拖延公開一事。

三竹強調，公司第一時間已與包括中華等三家電信業者完成簽訂新合約，目前也已談妥第四家電信業者，第五家電信業者積極接洽中，盼提供客戶更完善的簡訊發送服務。

三竹目前簡訊發送業務佔整體營收約76％，堪稱公司的「金雞母」，2018年成功發送14億通簡訊，2019年簡訊發送量高達17億通。

為展現善意並補貼競拍得標投資人可能產生的價差損失，三竹表示，若投資人在掛牌當日賣出本公司股票的價格，低於投資人的得標金額及手續費，董事長將予以補償，並再加計每股新台幣2元（2000元）的金額。

(工商 )