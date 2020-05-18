為協助實施無薪假的企業及勞工，勞動部充電再出發訓練計畫擴大辦理、提高補助，對於通報減班休息事業單位，勞動部勞動力發展署所屬分署皆由專人主動逐一聯繫關懷，提供輔導服務，如有使用充電再出發訓練計畫之需求者，勞動部也都積極提供協助，並儘速核定訓練計畫。截至5月15日止已核定132家事業單位2,651人，核定近8千萬元。參加的事業單位及勞工都在辦理訓練及參訓中，每月訓練課程結束後陸續撥款。 勞動部強調，考量不同事業單位與勞工減班休息的期間與訓練期程不一，事業單位及參訓勞工於每月訓練課程結束後，勞動部勞動力發展署所屬分署均會主動聯絡協助事業單位或參訓勞工儘速提出訓練經費及津貼申請， 7天內就會完成審核及核撥作業。 勞動部表示，減班休息的紓困措施有充電再出發訓練計畫及安心就業計畫，勞動部都會主動派專人服務，說明二計畫內容，尊重雇主及勞工申請選擇，二計畫申請的事業單位及勞工已持續成長，截至5月15日合計632家、7,372人；已有6成以上之事業單位獲得補助。 勞動部表示，凡是經勞資協議實施減班休息並通報地方勞工主管機關的勞工或事業單位，有意願申請充電再出發訓練計畫或安心就業計畫者，可撥打24小時免付費客服專線0800-777888，由專人提供諮詢服務，亦可至台灣就業通網站查詢相關資訊。

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