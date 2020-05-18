集保結算所今（18）日表示，隨著時序進入5月，發行公司陸續召開股東會，今年因應新冠疫情，部分公司選擇延後開會日期。依據集保統計，今年有超過9成的上市櫃公司股東會集中於5月下旬以後次第召開，雖然國內疫情相對穩定，但民眾仍須保持謹慎，盡量減少親自至股東會現場參與股東會，讓臺灣零確診的「加零」紀錄可不間斷持續出現。

投資人身為股東，若想行使股東權參加股東會議事，又希望避免室內集會群聚風險，該怎麼辦呢？金管會已規範全體上市櫃公司應採用電子投票並作為投票管道之一，投資人可以透過「集保e存摺」APP、證券商下單APP或「股東e票通」網站，行使寶貴的投票權利，在公司法上亦視同親自出席，股東權益完全不受影響，尤其，電子投票期間將近一個月，讓投資人投票時間選擇也更為彈性。

集保結算所副總經理景廣俐指出，推薦投資人採用超過百萬用戶，整合證券、債券、基金等全方位資產管理的利器─「集保e存摺」APP進行電子投票，只要於APP首頁「我的資產」下方點選電子投票快捷功能，不必重複登入即可進入投票平台。另「e搜股」功能亦深受投資人喜愛，當中提供各檔股票即時重大訊息、公司財務資料及市場獨有的股權分散表數據，讓投資人透過追蹤大戶持股，逐步探索股價波動的神秘面紗。

景廣俐表示，投資人怎樣才能不漏接股東會訊息呢？「集保e存摺」APP提供最貼心的精準推播功能，只要投資人存摺上持有的股票，都會主動發送推播訊息，還可以在APP的通知中心查到股東會日期、紀念品、除權息金額等相關資訊。股東最在意的小確幸─股東會紀念品，只要行使電子投票後，參考推播訊息內載明的電子投票紀念品領取時間及地點，並攜帶開會通知書上指定之證件即可前往領取。

投資人如還沒有安裝「集保e存摺」，可洽任一開戶證券商申請，讓大家在迎接加零（+0）到來的時刻，同時也能成為防疫國家隊最有力的後盾。

(工商 )