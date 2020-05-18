投保法大翻修，投資人權益保護將更加完備！立法院財委會18日初審通過「證券投資人及期貨交易人保護法」（投保法）修正案，未來上市櫃、興櫃公司董事或監察人在訴訟發生後，即使辭職、卸任仍不影響對其行為訴訟的進行；另外，新增規定被訴之董事、監察人經裁判解任確定後，自裁判確定日起，3年內不得擔任何一家上市、上櫃或興櫃公司之董事或監察人。

投保中心從2003年成立至今已超過17年、投保法17年來僅修正過2次許多條文，許多條文不合時宜甚至形同具文，此次為完備代表訴訟、解任訴訟之法規制度，促進公司治理，併同考量健全調處運作機制之作業規範及保護基金之運用，金管會提出的投資人保護法修正案修正幅度相當大。

這次修法總計有多項重點，包括：將興櫃公司董事或監察人納入投保中心得提起代表訴訟、解任訴訟之範圍；明確起訴事由，明訂對「操縱市場、內線交易或詐欺等破壞交易秩序」的行為，投保中心得提起代表、解任訴訟。

過去當某上市櫃公司發生訴訟後，若董事、監察人馬上離職、不再任就可規避訴追，但此次修法將條文明確訂定，未來即使董事、監察人即使在訴訟過程中辭職，仍然可以對其行為繼續進行訴訟。也就是投保中心可對公司「已卸任」董事或監察人得提起代表訴訟，且擴大範圍，就「同一基礎事實應負賠償責任，且有為公司管理事務及簽名之權的人，得合併起訴或追加起訴」。

此外，還參照金融機構負責人遭解職在一定期限不能回鍋之規定，這次修法也新增「被訴之董事、監察人經裁判解任確定後，自裁判確定日起，3年內不得擔任上市、上櫃或興櫃公司之董事或監察人」。過去就有案例，某企業集團旗下A公司董事被解任後，又擔任集團B公司董事，但修法後就不能再擔任任何公司的董監。

(工商 )