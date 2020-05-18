新冠肺炎疫情影響，新北市長侯友宜18日表示，今年歲入預計將短收80億元，防疫支出約增加6.59億元，加上中央紓困經費11.45億元，總支出將增加18.04億元。

新北市財政局長李泰興指出，減收的80億歲入，包括土地增值稅、契稅，另還有房屋稅、地價稅提供分期繳納、延後繳納等。

為了振興經濟，侯友宜說，目前市府將透過媒合外送平台，結合微型商圈一起來外送打造零接觸經濟，另新北市很多產品也都會在超商上架，此外也會開源節流，不管是資本門、經常門，都會減省，共度難關。

侯友宜也說，透過國際事件，台商逐步回流，如何透過視訊、科技跟國際做生意，包括招商一條龍、投資任意門等，先前AIT處長酈英傑也來拜訪他，美國未來很多採購都會跟新北市合作，還有生技採購，不僅是新北的機會，更是台灣的機會。

新北市議員廖宜琨指出，現階段仍停留在紓困階段，市府應該思考下一步怎麼刺激新北市的在地消費， 市府提出媒合外送平台之類的政策，但到底能不能彌補損失，他存疑，希望市府能夠繼續研議。

(中時 )