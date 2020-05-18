國立高雄大學尤努斯社會企業研究中心主任、亞太工商管理學系副教授楊詠凱開設「咖啡4部曲」系列課程。（林瑞益攝）

一些年輕人想要開咖啡店，恰巧，國立高雄大學尤努斯社會企業研究中心主任、亞太工商管理學系副教授楊詠凱開設「咖啡4部曲」系列課程，帶領學生走出教室，領略咖啡之美。至於想要開店的學生，也有專人可供諮詢。

楊詠凱的「咖啡4部曲」課程，包括「初探咖啡烘培」、「咖啡與公平貿易」、「咖啡與社會企業」，以及與工藝與創意設計學系助理教授黃裕宸合開的「咖啡綠色包裝設計」，帶給學生多元的咖啡知識。

楊詠凱表示，若單純談「聯合國永續發展目標」（SDG）難免空泛，因此結合民眾熟悉的咖啡，讓學生觀察、體會所衍生的若干項永續議題，諸如公平貿易（改善貧窮）、提供教育機會、雨林（生態）保護，或是生產過程中有無性別平等（有無同工不同酬現象）等。

此外，課程也邀請「生態綠」經理潘怡伶、「Impct Coffee」共同創辦人陳安穠等社會企業，以及「五金咖啡」棧長羅國平，營運模式、理念不同的業者分享經營心得。

楊詠凱說，不論是搶市場商機、衝鋒陷陣的拚勁，或者倡議公益、堅持友善環境的浪漫執著，都有值得借鏡之處。這些都是參加國際體驗學習的行前基本功，幫助學生到了學習標的能更快融入適應，更有規劃地參與觀察。

至於想開店的學生，目前，高雄市青年局提供青創諮詢與貸款，幫助學生圓夢。

(中時 )