嘉義市大天宮用香水百合向神農聖帝祝壽。（嘉義市政府提供）

嘉義市長黃敏惠（中）贈送匾額祈祝大天宮護佑市民。（嘉義市政府提供）

新冠肺炎疫情衝擊地方農業損失慘重，嘉義市大天宮18日慶祝神農聖帝5514周年聖誕千秋，神農聖帝是農業守護神，廟方特別採購百合花替代金紙來祝壽，希望拋磚引玉，協助農友度過難關，並減少空汙響應環保。

嘉義市長黃敏惠擔任主祭官，偕同大天宮董監事上香、獻花，完成祭祀祝典，並贈送匾額《澤厚民豐》，祈祝大天宮香火鼎盛，神佑市民。

黃敏惠說，每逢農曆4月26日農友會為神農聖帝祝壽，大天宮特別採購嘉義市花農所種的香水百合，布置供桌及廟裡環境，幫助花農減少因為新冠肺炎疫情造成的損失，真正落實神農聖帝守護農民的精神。

大天宮董事長盧朝南說，神農聖帝是中藥界的祖師爺，也是農民心目中的守護神，減香減金紙是大天宮持續推行的環保作法，此次祭典採用鮮花取代燒紙錢，能減少空汙，也希望拋磚引玉，幫助農友度難關。

300多年歷史的大天宮五穀王廟，合祀神農聖帝、伏羲聖帝、軒轅聖帝，並奉祀神農聖帝駕前「金雞神」，是一大特色，今年因應防疫政策，婉謝友宮來祝壽，慶祝儀式簡單隆重。

(中時 )