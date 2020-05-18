御宿集團不畏新冠疫情，狠砸4億元打造全新頂級摩鐵。（柯宗緯攝）

御宿中華館有39間主題式房型。（柯宗緯攝）

御宿中華館有SPA、維琪浴等設備。（柯宗緯攝）

御宿中華館房內有免費KTV設備。（柯宗緯攝）

御宿中華館是全高雄唯一擁有地下停車場的摩鐵。（柯宗緯攝）

御宿中華館有39間主題式房型，圖為充滿太空風的主題房。（柯宗緯攝）

新冠肺炎疫情重創高雄觀光業，不少旅宿業慘淡經營，甚至收攤。雖然疫情逐漸趨緩，景氣尚未完全復甦，但南台灣「摩鐵教父」御宿集團董事長劉坤福逆勢操作，狠砸4億元打造頂級摩鐵近日開幕，主打39間獨棟主題房，住房率高達8成，笑傲業界。

御宿旗下的摩鐵、商旅王國，橫跨台南、高雄、屏東，總計20間。劉坤福透露，疫情衝擊主要影響商旅，原本住房率約8成，剩下2成，但摩鐵部分做品牌及口碑，所受影響不大，吸引不少回流客，更有粉絲引頸期待新館開幕，想嘗鮮入住體驗。

劉坤福指出，御宿中華館耗時4年、斥資4億元打造，占地上千坪，地點位於九如、中華路口附近鬧中取靜，緊鄰中都溼地，可遠眺柴山、壽山，總共39間獨棟及配有電梯，主題多元包括中式、日式、復古風、峇里島風、太空未來感等，每房坪數約20至30坪，另有6間30至40坪的總統套房，「在市區找不到這麼大的（摩鐵）」，

「御宿中華館」也是全高雄唯一擁有地下停車場的摩鐵，由車道進入獨立車庫後，搭電梯可直達房間，隱密性極高。房內配有咖啡研磨機、KTV、SPA、蒸氣等高檔設備，也可幫忙代訂代送Uber Eats，每晚房價落在3000至3500元，休息3小時則為1200、1600元。

劉坤福表示，台灣防疫工作是全世界做得最好，他對於未來觀光產業復甦相當有信心，也樂見國旅市場逐漸回溫。身兼高市觀光協會理事長的他也攜手高市觀光局，邀請全台旅行公會業者組團到高雄踩線，預計6月有台中80多家旅行業者將到高雄觀光。

(中時 )