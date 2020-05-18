「夫妻的世界」是韓國知名的金土連續劇，在播出第一集全南韓收視率就達6.260%，創下JTBC電視台劇集最高首播收視紀錄，之後一路衝破25%，而這股熱潮也延燒到台灣。劇情主要講述老公外遇被正宮發現，進而發展出一連串刺激地報復手段，最精彩的片段莫過於小三與正宮交手，但這種灑狗血劇情卻諷刺地經常在現實中上演。

談感情、婚姻，似乎都很難避免第三者的介入，近日演藝圈最轟動的感情事莫過於羅志祥與周揚青，雖然兩人沒有婚姻約束，但感情的背叛令當事人難以接受。劇情中，當正宮發現老公外遇後，律師建議不要求助徵信社，因此她決定自己當偵探，身為醫師的她利用人脈來跟蹤小三，沒想到慘遭威脅，總總的不順讓正宮身心俱疲。其實，在現實生活中自己蒐證的過程中，往往會花費太多時間及心力，換來的反而是受盡折磨的內心，這時求助受過專業訓練的徵信社，反而是一種較專業的選擇；對此，國內知名的徵信業者「一統徵信社」也表示，委託徵信可以省去時間及避免不必要的麻煩，還能提供當事人專業建議統一事證利後續。

不過，可能有不少人會有疑問，要如何察覺另半外遇呢？一統徵信社表示， 伴侶外遇都是有跡可循的，以下有9點可以看出外遇的徵兆。第一，習慣改變，突然變得不準時回家或是花錢便浪費；第二，嗜好改變，平日穿著的衣物顏色、喜好的事物及飲食改變，且變得不讓另一半參與；第三，故意示好，也許是作賊心虛、犯錯後求心安而經常送禮物或鮮花；第四，故意挑毛病，平常會找另一半麻煩，刻意引發衝突；第五，行房次數減少，這就是喜新厭舊的本性；第六，與不同環境的朋友熱絡起來，男人外遇時通常會找男人做掩護；第七，進家門後有異味，像是香水味或肥皂味；第八，高頻率的外出或找藉口下班不回家、加班；第九，當手機電話響起，臉色詭異或藉口要外出，又或是進廁所帶手機進去、將手機內的東西刪得很乾淨等等，這些都是可能外遇的徵兆。

「夫妻的世界」正宮與外遇的丈夫/JTBC

女性的第六感一直都很強，當懷疑另一半外遇時，八九不離十準沒錯，不過大部分的人都想要找到證據，畢竟證據會說話，這時就會求助於徵信社。劇情中，正宮的律師不建議求助徵信社，是因為他認為大部分的業者會騙人，但其實這一切是出自「不專業」。不專業的徵信業者會忽視委託者的真實意願，並且為了怕麻煩而選擇最容易的結案方式，也就是一律鼓吹抓姦使委託人離婚，但這種做法既不尊重委託人也違背了徵信業的初衷。

因此，找到專業又有口碑的徵信社就非常重要。在面對以上提到的案件時，受過專業訓練的徵信社會雙管齊下，先去了解外遇的主因，再去了解外遇者的習慣、了解第三者，進而找到可以破壞兩者感情的空間。一統徵信社表示，婚姻需要雙方經營，他們有婚姻諮詢專家，可以引導委託人如何經營婚姻、改變自己，而業者也會特意安排情境，讓夫妻兩人能夠重拾愛的火花。這種情境安排很重要，因為若是只破壞外遇者及小三的感情，卻沒有解決夫妻間真正的問題，那麼只是治標不治本，未來還有可能再發生，因此必須要讓雙方認知彼此才是唯一，如此才能要求自己不能再做出傷害對方的事。

一統徵信社靠著良好商譽及專業的偵查團隊，讓委託人能節省時間找到證據，順利達成委託人需求。

感情本來就經營不易，而且必須要雙方一起努力。為何現今社會屢屢發生劈腿、外遇的事件呢？不外乎就是兩人忘記了當初相愛的原因，或是彼此的激情被生活中大大小小的壓力給磨光。感情的問題只有當事者最清楚，而徵信社的角色就是協助委託者找到證據、導正問題，但最主要的關鍵還是在兩人身上，只要雙方目標一致、願意改變，相信無論如何都能攜手渡過難關！

(中時電子報)