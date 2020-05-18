日本百年旅宿品牌星野集團落腳台中谷關，以頂級品牌「虹夕諾雅」打造集團第2處海外據點。在世界權威旅遊雜誌《旅遊者雜誌》（Conde Nast Traveler）5日公布的「2020年全球最佳新進酒店」中，「虹夕諾雅 谷關」獲選為「2020年全球最佳養生度假村」。

《旅遊者雜誌》主打奢華旅遊，介紹全世界高品質的飯店、餐廳、購物等相關資訊，在美國擁有330萬的廣大讀者群，與《旅遊與休閒》（Travel+Leisure）及《國家地理旅行者》（National Geographic Traveler）並列為針對北美高收入讀者群的旅遊雜誌之一。

《旅遊者雜誌》5月5日公布「2020年全球最佳新進酒店」，由雜誌編輯們走訪全球34個國家與地區的新開幕飯店，並從400多家新飯店中評選出最值得一住的76家。在6個評選項目中，「虹夕諾雅 谷關」獲選為「2020年全球最佳養生度假村」。

「虹夕諾雅 谷關」以「溫泉溪谷的樓閣」為概念，活用深山溪谷湧出的水源及豐富溫泉，打造出與大自然相互共鳴的夢幻旅店，50間客房均設有半露天溫泉，並準備多項體驗活動，自去年6月30日開幕以來備受矚目，吸引許多台灣當地及全球旅客。

雖然今年以來新冠肺炎疫情重創全球觀光旅宿業營運，但台灣由於防疫得宜，在全球鎖國防疫之際，主攻金字塔頂級客群的國內頂級休閒飯店未受太大影響。「虹夕諾雅 谷關」雖然一晚要價2萬元起跳，但3、4月住房率仍高達9成，5月起更全面客滿。

「虹夕諾雅 谷關」隸屬於汶山企業，實收資本額10億元，豐興鋼鐵二代林盟弼持股52％為最大股東、豐興亦投資持股18％。據豐興財報揭露，汶山企業2019年稅後虧損1.04億元，但2020年首季已轉虧為盈、獲利1248萬元，顯示飯店營運績效良好。

(時報資訊)