中美晶(5483)今舉行法說會，總經理徐秀蘭今天再為中美晶的市值抱屈，徐秀蘭表示單就中美晶持有的半導體環球晶(持股51%)的市值就有800億元，而現在中美晶的市值才只有500億元，明顯中美晶的股價低估。中美晶在太陽能方面，會積極建電廠，切入綠電的銷售，並採取極大化策略。

中美晶成立39年，含環球晶的員工人數達7846人，在12個國家有26個營運據點，今年首季的ROE達24.5%，今年首季營收152億元，EPS達2.37元，2019年配發5元現金股利。由於資本公積高達200多億元，具有股息超配的能力。

徐秀蘭表示，中美晶的轉投資除了持有環球晶外，還有很多的隱形冠軍的持股，包括朋程(8255)、台特化和兆遠(4944)等。中美晶在20年間市值成長超過300倍，400萬成長至約500億元。自2001年起，中美晶營收年複合增長率達26%、每股盈餘年複合增長率達16%。

在太陽能事業方面，根據研究指出，至2024年未來全球再生能源發電量預計將成長50%。分散式太陽能系統的成長將與陸上風力發電並駕齊驅。另外，國際能源總署(IEA)預估，由於相關政策支持與競爭力提升，太陽能發電將會比去年成長14%。中美晶跨足電廠、太陽能板和太陽能模組。在電廠方面旗下公司包括泰旭能源、旭鑫分公司以及菲律賓的Sulu Electric Power adn light Phiws.Inc。太陽能模組則有加拿大的silfab廠。

(時報資訊)