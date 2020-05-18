卓越(2496)旗下聚焦幼兒、小學STEAM教育領域「陳立小學堂」於台中七期地區首間旗艦店開幕，卓越表示，陳立小學堂以全方位STEAM課程為主軸來翻轉傳統教育「單向知識灌輸」的教學思維，透過動手實作、觀察分析、知識學習、培養獨立邏輯思考與跨領域學習，有助於開拓國際視野，親子共學亦有助於增進親子交流，有助於孩子未來求學發展並打造菁英計畫。

卓越表示，旗下陳立小學堂親子共學基地座落在文心路上、捷運文心森林公園G10a站旁，具交通便利優勢，且鄰近台中市大新國小、大墩國中/小學、惠文國中/小學、永春國小、東興國小等明星學區約2萬多名學生量。除此之外，為打造親子良好學習環境，陳立小學堂親子共學基地打造活潑生動的七星級親子學習環境，並推出全方位STEAM一系列課程，包括STEMath思維數學、Weshool科學創客、Wikidue程式設計、IBT生物實驗(首推莎拉公主的異想實驗室)、truetrue插卡式機器人等，滿足不同孩子不同家庭需求。

卓越看好親子共學將走出傳統教育學習模式，跨領域學程將是未來學習主流，包括彰化愛因斯坦實驗國中小學於今年2月開學後，全校導入陳立小學堂的STEMath課程，學生與家長明顯感覺到孩子在數學思考與成績上的進步，帶動目前中部有多所私人小學亦陸續洽談合作正式課程及暑假營隊等業務機會。另一方面，陳立小學堂業務布局將以中部陳立小學堂親子共學旗艦店為起點，謹慎往其它明星學區擴點或尋找合作校區，打造集團營運新一成長引擎。

(時報資訊)