寶特瓶回收也能變寢具？量販龍頭家樂福今（18）宣布，與合作夥伴力榮興業首度跟台灣大廠南亞塑膠攜手合作，針對寢具所需的纖維設計改良，將寶特瓶回收後透過再生聚酯技術ECO-GREEN技術，首度推出「Textile Collection」系列寢具，有環保輕量枕、環保支撐枕、環保四季被三款新品，只在家樂福通路獨家販售，邀消費者共同為環保盡一份心力。

家樂福指出，此次所使用的回收原料都是來自台灣GRS（Global Recycle Standard）認證100％回收寶特瓶，非大陸或是越南進口廢棄物製成，一噸紗可以回收80,000支寶特瓶、減少86％石化原料及77％二氧化碳排放。

家樂福說，環保再生是目前全球的大議題，這也是家樂福繼「世界地球日」10大行動後，5月為環保再出擊，響應重複循環使用概念，從源頭減塑落實分類與回收，支持綠色再生纖維。

據家樂福介紹，此次獨家販售的環保輕量枕、環保支撐枕、環保四季被三款商品，皆是利用回收寶特瓶清潔消毒後，入廠進行粉碎造粉，最後生產出長、短纖維，再製成枕頭、四季被填充物，一顆枕頭大約用50個回收寶特瓶，一件四季被料約使用95個回收寶特瓶。

家樂福說，這三款商品已於家樂福上架，即日起至6/2還有特價優惠，環保輕量枕一個原價499元，特價399元；環保支撐枕一個原價599元，特價459元；環保四季被一件原價1,199元，特價999元，希望透過寶特瓶循環再生寢具，邀消費者共同以行動響應環保！

(工商 )