廣宇違反重訊 證交所開罰5萬違約金 16:522020/05/18 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所表示，廣宇（2328）對子公司新增資金貸與金額1,000萬元以上且達該公司最近期財務報表淨值2％以上，經查符合證交所「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條第1項第23款情事，惟該公司延遲輸入公開資訊觀測站重大訊息畫面，已違反上述規定，將處以違約金5萬元，並函知該公司嗣後應確實依規定辦理。 (工商 ) #廣宇 #證交所 #重大訊息 #違反重訊 #開罰 也許您會感興趣 推薦閱讀 紅心辣椒 違反重訊申報 04:102020/05/14 證券．權證 《夫婦的世界》「這些劇情」踩地雷 韓政府擬開罰 21:002020/05/14 娛樂 新北無菸公園揪違規 473件陳情只開罰129件 04:102020/05/15 地方新聞 愛奇藝等OTT違法來台 陸委會：若違法將開罰 09:212020/05/15 財經 北捷開出第2張罰單 20歲女不戴口罩還咬保全 11:042020/05/16 生活 搭捷運不戴口罩咬保全 女子法辦 04:102020/05/17 地方新聞 提升效能 集中市場新前端委託電腦今上線 10:442020/05/18 財經 證交所5月起與各區社大合辦投資講座 10:502020/05/18 財經 《證交所》新前端委託電腦主機 集中、櫃買先後上線 11:082020/05/18 財經 《證交所》上周外資再賣超478億元 今年已賣破6000億元 14:322020/05/18 財經 財經熱門新聞 美國科技獵殺 不是大陸 這一國才是第一個犧牲者 - 財經 美針對華為修改直接產品規則 華為霸氣回應：可以解決 - 財經 散戶別被騙了！專家洩外資倒貨驚人秘密 - 財經 散戶注意！台股爆4大警訊 這周要小心了 - 財經 520前…台積電恐爆這危機 專家驚洩台股「凶兆」 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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