證交所表示，廣宇（2328）對子公司新增資金貸與金額1,000萬元以上且達該公司最近期財務報表淨值2％以上，經查符合證交所「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條第1項第23款情事，惟該公司延遲輸入公開資訊觀測站重大訊息畫面，已違反上述規定，將處以違約金5萬元，並函知該公司嗣後應確實依規定辦理。

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