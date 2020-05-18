隨著5G網路陸續展開建設，電信產業相關應用與技術也正蓬勃發展中，為深化產研合作擴大5G應用服務範疇，經交通部媒合及科技部國際產學聯盟(GLORIA )?協助，中華電信18日表示，與臺科大共同簽訂5G AR/VR技術合作意向書，將建立更緊密的產學合作關係。初期雙方以技術合作為目標，加速5G相關應用技術商業化，同時為滿足5G應用市場多方面的需求，後續亦將進一步討論擴大產學合作範圍，包括人才培育等。

行政院為促進數位經濟創新發展，推動DIGI+方案，擬帶動5+2產業創新及加值應用，AR/VR亦是擘劃智慧國家藍圖的重點項目之一。中華電信表示，未來將透過臺科大於延展實境XR等先進技術研發成果，共同發展5G AR/VR相關應用服務，優化使用者沉浸式服務體驗，提供消費者不同以往的新互動媒介，有助於文創領域與各產業的數位轉型應用創新和發展，提升台灣在數位匯流產業的能量與價值。

臺科大則設有資訊科技創新研究中心，該中心在AI、電腦視覺、AR/VR、物聯網等新技術領域投入廣泛而深入的研究，具有豐富實務經驗，及國際競爭力之研發能量，研究中心創立以來與台灣各產業積極密切合作，也為企業培育豐富人才、貢獻卓著。

中華電信表示，因應5G時代來臨，未來中華電信將陸續投入5G創新應用與服務研發，並將廣為結盟，持續與學校擴大產學合作，全力推動產業數位轉型升級，開拓更多前瞻應用的數位商機。

(工商 )