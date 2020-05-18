全國6都之外，第7個人口最多的彰化縣，近年來人口流失速度驚人，最新統計顯示，到今年4月底為止，全縣人口數只有127萬521人，若按照此速度估算，最快6月就會跌破127萬人，再過不久，將會低於125萬人口。為了止血人口流失，彰化祭出高額生育獎勵金，比照桃園及澎湖，生一胎就能請領3萬元補助金。

根據內政部人口統計資料，2011年12月底，彰化縣人口數還有130萬3039人，但至上個月底，彰化縣人口數卻只剩下127萬521人，8年期間因人口外移和少子化導致人口流失快速，若按照每年少掉5、6000人的速度繼續流失，讓不少民眾自我調侃「縣長鐵定會崩潰！」為了阻止人口繼續失血，彰化多年前就已將生育補助提高，每胎可以請領3萬元補助金，比起其他縣市的6千、1萬元高出許多。

不過有民眾表示，因彰化緊鄰台中，2地來往交通方便，因此許多彰化人會選擇在台中置產，還有網友認為，彰化捷運興建案一拖再拖、彰化鐵路高架化案可以一喊就是1、20年，台中捷運都快通車了，彰化卻還在「原地踏步」的研究階段，城市的進步趕不上台中，人口流失很正常。

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(中時電子報)