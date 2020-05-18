蔡英文總統今天頒授副總統陳建仁「中山勳章」，肯定陳建仁4年來承擔起一件又一件充滿挑戰性的任務，讓臺灣在充滿挑戰的局勢中站穩腳步。陳建仁則表示，相信在未來4年中，蔡總統一定能夠帶領臺灣走向更美好、更燦爛、更光明、更充滿希望的臺灣。

總統府今天舉行陳建仁副總統的授勳典禮，蔡英文致詞時表示，她要代表國人，再一次感謝陳副總統為國家的付出，並頒授元首以外，象徵最高榮譽的「中山勳章」。

她肯定陳建仁在4年任期內，承擔起一件又一件充滿挑戰性的任務。包括主持年金改革委員會、推動人權工作、和宗教團體溝通對話，以及五度代表國家出訪邦交國。

蔡英文指出，陳建仁同時是享譽國際的流行病專家，也是政府團隊最好的智囊。近期的防疫工作，因為有陳副總統的專業意見，以及當年他在衛生署長任內建立的指揮中心體系，臺灣才能應對得宜，為世界帶來貢獻。

她提到，很多人說，陳副總統是「史上最忙碌的副總統」。她則要說，正是因為有這麼溫暖、誠懇、專業又具有責任感的副總統，4年來，我們才能推進改革工作，讓臺灣在充滿挑戰的局勢中站穩腳步。

520之後，陳建仁就要卸任，她祝福「大仁哥」卸任之後回歸充實、愉快的學術研究生活，持續在專業崗位上，作上主的鉛筆，作世上的光與鹽。未來4年，她也會繼續努力，用勇氣和謙卑服事人民，讓陳副總統眼中「充滿無限美好與希望」的臺灣，可以成為一個更好的國家。

陳建仁受勳後表示，擔任人民的公僕不是一個簡單的工作，就如同剛才總統所說，這條路充滿挑戰與崎嶇，也需要許多的努力及投入。在這4年來，感謝總統對他的信任，讓他能夠在年金改革、婚姻平權與人權促進方面，以及最近武漢肺炎疫情的防控上，扮演一個天主的愛與和平的工具。

雖然擔任副總統，並不容易平實、平淡、平凡，但陳建仁表示，他仍以謙卑的心來服務人群，並襄助總統，「這一輩子真的是很大的福氣，才能在總統的領導下，幫助總統做這4年的工作」。

他說，總統府整個行政團隊真的是很棒，相信在未來4年中，總統一定能夠帶領臺灣走向更美好、更燦爛、更光明、更充滿希望的臺灣，使臺灣的自由、民主、博愛，甚至人權的精神能照亮到整個亞洲地區，讓更多國家能分享自由、民主、法治、人權、還有博愛，也讓世界更和平、人類更幸福。

(中時 )