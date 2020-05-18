花蓮果豔西瓜開園採收首日，訂單就破萬顆，讓農友相當欣喜。（許家寧攝）

台灣新冠疫情持續「加零」，日前疫情指揮中心刻意擺出數顆大西瓜歡慶，在「防疫兼救西瓜農」加持刺激買氣，花蓮壽豐鄉果豔大西瓜18日開園採收，宅配訂單預定一空，農友忙著裝箱配貨，感謝守住疫情，首日已熱賣1萬1000多顆。

壽豐農會總幹事黃啟祥說，花蓮大西瓜以華寶品種為主，主要種植在鳳林、壽豐，今年壽豐一期瓜種稙面積約500公頃，每年產期自5月上旬至6月中旬，其中遠近馳名的「果艷大西瓜」，要求品質與甜度，只種植7公頃，產量估不到1萬4000顆。

黃啟祥表示，第一天開園先採收1300顆，都是宅配消費者的訂單，原本瓜農都很擔心疫情造成滯銷或價格差，幸好疫情守住，加上衛生部長陳時中在防疫記者會上的推介，以及天氣炎熱，刺激買氣回溫，對西瓜的銷路有很大幫助。

黃啟祥說，果豔西瓜是壽豐農會導入無毒農業的代表作，每個西瓜植株只留一顆，今年果形受施肥時間點影響，較去年與前年小，但足足仍有26台斤，且品質依舊，甜度更勝以往可達14度，若消費者發現西瓜有問題，會再補一顆！

(中時 )