金門瀕絕保育類歐亞水獺估約200隻左右，前天（16）日深夜在金沙鎮西園村道路發現1隻疑遭車子撞死，讓保育團體扼腕不已。縣府將在〈金門縣野生動物救援暨保育協會〉初步檢驗後，交由農委會家畜衛生試驗所解剖釐清死因。

歐亞水獺原是「唯一」1種棲息在台灣的水獺，但在台灣已經數10年未再發現水獺的蹤跡，僅在外島金門仍有野生族群活動，但也大約只有200隻左右，「2017台灣陸域哺乳類紅皮書名錄」將歐亞水獺列入國家極危等級的野生動物。

前晚10時許，金門縣動植物防疫所接獲金門高中退休教師莊西進通報，在西園村莊附近路面發現1隻死亡的歐亞水獺，立即指派防疫人員陳廷瑀攜回冰存。

縣府農林科指出，根據往年個案推測，湖塘乾涸、棲地壓縮或繁殖季節，歐亞水獺易因領域競爭或尋找食物而遷徙移動，尤其在旱季時更是常見，此時也是最易發生「路殺」憾事。

這隻死亡水獺頭尾長約1.0公尺，屬於雄性的成年水獺，由於外觀沒有明顯外傷，以X光檢查也無一般「路殺」常見的明顯骨折或粉碎性骨折，確切死因不明，需再進一步解剖釐清。

縣府建設處長文水成表示，歐亞水獺數量稀少，目前確認的威脅因子包含棲地減少破碎化、水質惡化、車輛撞擊致死（路殺）、施工時直接或間接帶來的干擾及遊蕩犬貓威脅，民眾若發現傷病或死亡水獺，可主動通報處理，協助掌握有關水獺保育的資訊，做為改善環境條件的參考，提供珍稀動物更安全的生存空間。

(中時 )