都說民以食為天，所以吃什麼是平民百姓特別重視的問題，那在中國古代，飲食習慣又是怎樣的呢？在古代，富人一日三餐是沒有問題的，但對於普通家庭而言，一般都只能一日兩餐。但在古代其實不管吃什麼其實都不好吃，他們缺乏米油鹽醬醋各種調味料，因此煮出來的食物都沒有什麼味道，特別是肉類，大多都帶著腥味，若是現在我們穿越回去體驗飲食生活，可能撐不了幾天就想回來了。

現在大家一般都是一日三餐，有的人飯量比較大，可能會有一日四餐、一日五餐等情況，但在古代一日三餐是非常難的。在宋朝以前，不管是窮人還是富人，基本上都是一日兩餐，如果是家庭比較困難的，可能一日只有一餐，甚至幾日一餐。宋朝以後，國家的經濟條件才獲得些微提升，對於富人來說，一日三餐沒有問題，但對於普通家庭來說，依舊執行著一日兩餐的習慣。

那古代人一般可以吃到哪些食物呢？朝代不同百姓們可以吃到的食物種類也是不一樣的，比如說在西周這段時期，由於水稻和小麥都沒有普及，大家的主食就只能是粟米。對於現在的我們來說，喝粥可能只是我們的早餐，但是對於古代人來說，米粥是他們一日的主食，窮人與富人之間的差距就在於窮人只能吃粟米，而富人在喝粥的同時可以多加幾個肉菜。周朝以後，中國開始引進小麥，饅頭開始流行起來，不過這都是富人才可以吃到的東西，窮人就只能吃燒餅之類的，對於窮人來說，大豆也是他們生活中經常吃的食物，因為大豆屬於中國本土食物，且生命力頑強，很容易播種，但是其飽足感不強。

那麼古代人能不能吃肉呢？其實古代人還是可以吃肉的，但是窮人只能在每年過年時才可以吃上一丁點猪肉，而對於上層階級來说，猪肉是他們非常看不起的一種肉類，他們只吃牛羊肉，但是因為牛需要工作，所以他們一般也很少會吃牛肉，必須要等牛自然死亡之後才能够煮來吃，他們主要肉食還是以羊肉為主。

紅薯在明朝以後得到推廣，對於窮人來說，紅薯的出現解決了他們的飽餐問題，紅薯的收成時間比較短，且其飽足感較強，可以有效解決饑餓問題。在古代不管吃什麼其實都不好吃，因為他們缺乏米油鹽醬醋各種調味料，煮出來的東西都沒有什麼味道，特別是肉類，多數都帶著腥味，要是現在我們穿越回古代體驗一天飲食生活，可能連一頓飯都吃不下。

(旺報 )