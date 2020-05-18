文化部部長鄭麗君感性發言。（粘耿豪攝）

文化內容策進院繼投資四大影城聯盟的「伯樂影業」、劇集《76号恐怖書店》、《違反校規的跳投》的「七十六号原子」IP開發公司後，18日召開記者會宣布與群眾募資顧問公司「貝殼放大」合作，共同投資「天使放大」IP 開發投資公司，以投資型的群眾募資進場，帶給影視、藝文工作者更多實現夢想的機會。貝殼放大執行長林大涵透露，天使放大團隊正在與22年前紅極一時的動畫片《魔法阿媽》洽談續集的具體製作計畫，有望在今年底之前推出投資及群募等計畫，加速電影完成。

貝殼放大執行長林大涵解釋：「天使放大使用『收益回報型投資（REVENUE BASED FINANCING，簡稱RBF）』的模式，給予創作團隊最關鍵的資金支持，以及最自由的創作空間。」透過單項專案分潤式的投資模式，並以作品發行後的權利金收益抽成作為投資報酬。

文策院董事長丁曉菁。（粘耿豪攝）

貝殼放大執行長林大涵。（粘耿豪攝）

同時，文策院董事長丁曉菁也宣布投入高達1億元基金設置「全方位播種計畫」，加速內容開發，並聯手國立臺灣歷史博物館、國立臺灣文學館以及國家人權博物館等博物館群，提出故事開發合作方案等機制，計畫協助超過 100 案為目標，提升故事與作品產製量能。該計畫的詳細規則預計於今年下半年公布。

文化部部長鄭麗君在辭去部長一職的倒數第2天現身記者會，她感性坦言：「在過去4年的努力下，我們知道這個路徑是可能的，在這個危機的時刻，也是轉機的時刻，尤其在這段期間無法自在看電影、出門看表演買書籍，更能感受到文化的可貴，就像空氣一樣不可或缺。」她提到，早在95年前的台灣人第一部自製電影《誰之過》就是靠群眾募資的力量，成為台灣百年電影夢的開端。

(中時 )