新冠肺炎疫情影響農產銷售，學甲青農劉震鋐返鄉承租農地種植黑豆，面積約40公頃，年產量約80公噸，主要供應醬油原料、生鮮豆類等，也與知名餐飲通路合作，受到氣候高溫少雨影響，今年產量減少2成左右，且受到疫情影響，2、3月訂單銳減，為了拓展市場，他用自家黑豆製作黑豆漿，並以限量銷售方式，希望能刺激買氣。
農委會為提高雜糧自給率，在2015年起推動大糧倉計畫，劉震鋐老家原本就有種植黑豆、硬質玉米等作物，因此配合計畫逐年擴增栽種規模，在學甲、下營、西港、佳里等地租地種植黑豆，2年前更導入產銷履歷機制，提升品質。
黑豆在每年的8月種植，翌年1月收成，栽種條件就是要日照充足、水分少，但成長期若太過乾燥，會影響豆形大小，劉震鋐說，去年底迄今高溫少雨，加上收成時採自然乾枯，不用落葉劑或氯酸鈉，因此減產約2成。
新冠肺炎疫情爆發後，餐飲業生意一落千丈，原本配合知名鍋物連鎖的黑豆訂單在2、3月都掛蛋，眼看成包的黑豆放在倉庫，為了開拓商機，劉震鋐主動出擊，與加工廠合作試做黑豆漿，先在臉書開放友人訂購「試水溫」，評價不錯後再固定販售。
劉震鋐說，目前黑豆漿有無糖、微糖2種口味，每半個月生產1次，數量各160瓶，不添加防腐劑，標示清楚，也可透過QRCode查詢生產履歷，讓消費者喝得安心，可上幸福良食臉書專頁洽詢。
(中時 )
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