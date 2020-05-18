台南市學甲區青農劉震鋐將自家生產的產銷履歷黑豆製作成新鮮豆漿，標示清楚還有產銷履歷。（莊曜聰攝）

台南市學甲區青農劉震鋐種植黑豆面積約40公頃，採收時採自然乾枯法，不使用落葉劑，有產銷履歷的黑豆連知名鍋物連鎖都愛用。（莊曜聰攝）

新冠肺炎疫情影響農產銷售，學甲青農劉震鋐返鄉承租農地種植黑豆，面積約40公頃，年產量約80公噸，主要供應醬油原料、生鮮豆類等，也與知名餐飲通路合作，受到氣候高溫少雨影響，今年產量減少2成左右，且受到疫情影響，2、3月訂單銳減，為了拓展市場，他用自家黑豆製作黑豆漿，並以限量銷售方式，希望能刺激買氣。

農委會為提高雜糧自給率，在2015年起推動大糧倉計畫，劉震鋐老家原本就有種植黑豆、硬質玉米等作物，因此配合計畫逐年擴增栽種規模，在學甲、下營、西港、佳里等地租地種植黑豆，2年前更導入產銷履歷機制，提升品質。

黑豆在每年的8月種植，翌年1月收成，栽種條件就是要日照充足、水分少，但成長期若太過乾燥，會影響豆形大小，劉震鋐說，去年底迄今高溫少雨，加上收成時採自然乾枯，不用落葉劑或氯酸鈉，因此減產約2成。

新冠肺炎疫情爆發後，餐飲業生意一落千丈，原本配合知名鍋物連鎖的黑豆訂單在2、3月都掛蛋，眼看成包的黑豆放在倉庫，為了開拓商機，劉震鋐主動出擊，與加工廠合作試做黑豆漿，先在臉書開放友人訂購「試水溫」，評價不錯後再固定販售。

劉震鋐說，目前黑豆漿有無糖、微糖2種口味，每半個月生產1次，數量各160瓶，不添加防腐劑，標示清楚，也可透過QRCode查詢生產履歷，讓消費者喝得安心，可上幸福良食臉書專頁洽詢。

(中時 )