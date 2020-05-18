總統府驚傳電腦遭駭客入侵，公文遭變造外流，民進黨台中市議員江肇國18日質詢市府資通安全案維護狀況，抨擊有的首長對自己局處資通安全責任等級分級都不知道，資安預算未達整體資訊預算10％，市府資安堪慮，若遭駭客入侵，憂心市民資料外流。研考會主委吳皇昇強調，資訊中心例行資安防護、技術面及制度面都穩步維持，持續守護市府資安防護不鬆懈，保障公務系統資訊安全。

江肇國指出，根據《資通安全責任等級分級辦法》規定，台中市所屬機關233個中，列級B級有8個、C級44個、D級135個、E級36個，很多局處首長不知資安等級，如何進行相關資安的要求？憂心局處首長恐成市府資訊安全的漏洞。

江肇國說，台中市府資安預算，包括中央補助款僅3778萬元，未能達等體資訊預算10％，質疑人力不足，預算短缺，未掌握相關規定，如何建立可靠的資訊安全，要求副市長黃國榮檢討相關缺失，彌補資安漏洞。

研考會表示，依現行作業規定，台中市政府各機關資安責任等級列B、C級之機關，應於初次受核定後之一年內配置資安專職人力分別為2人及1人，待中央資安法施行後，各機關應優先於機關總員額內配置資安專職人力，為解決短期人力調配問題，各機關可先以約聘僱或委外人員擔任。

吳皇昇指出，資訊中心今年預算編列「整體防毒建置及維運案」、「資訊安全管理暨防禦維運服務案」、「E化公務入口網暨網域目錄服務(AD)系統維運及擴充計畫」及「台中市政府強化政府基層機關資安防護及中彰投區域聯防計畫」等項目，其中，編列資安相關經費佔資訊中心預算17.6％。

研考會強調，資訊中心在例行資安防護方面，技術面及制度面都穩步維持，目前各機關資安作為符合規定，資訊中心將持續守護市府資安防護不鬆懈，保障公務系統資訊安全。

(中時 )