證交所表示，本國上市公司及第一上市公司（不含金控公司及東貝等15家）今（109）年第1季財務報告分別計852家及76家，已於109年5月15日完成公告申報。經統計上述上市公司第1季營收6.33兆元，年減7.63％，稅前淨利3,270億元，年減更高達19.83％、近達二成水準。

其中，本國上市公司第1季營收6.16兆元，年減7.47％，稅前淨利3,176億元，年減19.49％；另外，第一上市公司第1季營收1,628億元，年減13.45％，稅前淨利94億元，年減29.85％、逼近三成。

證交所指出，第1季獲利成長產業主要為半導體業，受惠5G應用及高階運算需求持續成長，大幅推升獲利。獲利衰退產業主要為塑膠工業、油電燃氣業及其他電子業。塑膠工業及油電燃氣業因油價重挫縮小產品利差，另因疫情影響致消費動能減弱，進而影響獲利；其他電子業除受疫情影響使出貨遞延外，亦增加防疫成本進而衝擊獲利。 證交所提醒投資人，從事股票交易前應參閱上市公司財務報告及相關資訊，其中財務報告可至公開資訊觀測站之「財務報表專區」(含「XBRL資訊平台」)查看，或至「基本資料專區」下載電子書，並善用公開資訊觀測站「財務比較e點通」，以快速解讀財務資料。

另公開資訊觀測站「投資專區」中之「財務重點專區」，是將公開資訊觀測站所揭露資訊依9項營運風險指標彙整列示，協助投資人快速重點檢視公司財務、營運概況，當公司符合指標項目時以紅色標記凸顯區別，提醒投資人注意重要風險資訊，證交所鼓勵投資人多加利用，作為投資決策參考。

(工商 )