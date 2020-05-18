台北白天鵝機構、興富發集團、三發、以及城揚建設等四大建案，今年4月向高雄市不動產開發公會，申報開工，使得高雄4月申報開工金額衝破200億元，創下歷來年申報開工的同期單月新高紀錄。

高雄市不動產開發公會秘書長林佩樺18日指出，今年4月，高雄建商申報開工的案量，罕見超過單月200億元，「創下歷年來的同期單月新高紀錄」。

總銷金額最高的，首推「美術白天鵝」（原名美術館1號），總銷金額62億元，將興建781戶1房到3房的大樓住宅，分別由鋐富開發持股60％、豐匯持股40％，並由白天鵝機構主導。

據指出，該案原本由白天鵝機構、藏美建設、以及上揚國際建築團隊等3方共同開發，後由原本即居大股的白天鵝機構，買回所有股權，雖然「美術白天鵝」申報的開工總銷金額約62億元，事實上的總銷金額更高，至少70億元。

其次則是總銷金額約50億元的興富發「愛情河左岸」，該案屬於預售建案，原本由上揚國際建築團隊負責代銷，平均每週售出5戶，不過，雙方已經協意合作到5月31日，便由興富發自行銷售。

至於三發集團申報開工的建案，位於統一?時代購物中心生活圈，屬於商辦大樓，總銷金額約40億元，第四大建案則是城揚集團在美術館特區推出的2到4房大樓住宅產品，總銷約25.25億元。

根據高雄市不動產開發公會的統計，除了這四大建案，另有6個大樓和透天建案，在今年4月申報開工，總銷金額合計約210.89億元，比去年同期的142.12億元，年增約48.38％。

(工商 )