「凍齡男神」謝祖武主持民視健康資訊型新節目《健康零極限》，他18日受訪表示：「經過這次疫情，知道健康要從根本做起，不能臨時抱佛腳，這節目就是從零開始做好基礎，從零開始養成健康體質，遇到大風大浪以後都不怕了。」來賓丁國琳則笑說：「以前跟謝祖武合作，就很忌妒他，他臉的皮膚比所有女藝人都好！」

製作單位拿出兩張牌子25、35，分別送給謝祖武、丁國琳，原來，丁國琳擁有35F美胸；謝祖武則被一致認為「視覺年齡」只有25歲。被問到凍齡好處多，還是壞處多？他絲毫不猶豫秒答：「壞處多。」他的「慘痛經驗」竟是2年前小舅子從屏東北上，鄰居要請大家吃飯，當時只有他跟太太在大廳，沒想到鄰居熱情打招呼並對他太太說：「這是妳弟弟？怎麼看起來這麼年輕？」謝祖武表示：「這下不得了，太太一個月不跟我講話，還當天把弟弟趕回屏東。」

謝祖武（右）與丁國琳看起來都很凍齡。（民視提供）

而記者會主持人阿甘突然跟謝祖武介紹前面的工作人員，對方坦言是謝祖武小粉絲，看到偶像竟脫口而出，「從幼稚園看著謝祖武長大。」讓他哭笑不得，但也開心戲劇作品可以成為粉絲成長過程的重要陪伴。他透過運動、飲食控制讓自己保持年輕，也開心藉由節目分享養生之道，「早睡早起、勤作運動、正確的保養常識以及太太嚴格控管的健康飲食，都是我保持年輕的秘訣！」

(中時 )