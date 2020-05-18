台灣最美的高山湖泊七彩湖，有如人間仙境。（廖志晃攝）

丹大林道周邊，垃圾多到難以想像！（廖志晃攝）

丹大布農生態旅遊協會發動淨山活動。（廖志晃攝）

台灣最美的高山湖泊七彩湖，也是布農族人的聖地，丹大布農生態旅遊協會結合各界資源，在丹大林道周邊，進行為期4天的淨山活動，希望「把大自然還給大自然」，結果清出8卡車的垃圾，數量之多，令人咋舌！

丹大布農生態旅遊協會理事長金財富表示，丹大林區是布農族人的祖居地，近年來，因為登山客、施工人員進入山區，林道工寮、舊檢查哨等環境變得非常差，因此，協會動員清理環境，希望保護森林，也讓丹大成為部落孩子們生命、生態教育的場所。

丹大布農生態旅遊協會總幹事全得志指出，協會是由人和、雙龍、潭南及地利4個部落成立，結合布農文化，推動部落小旅行及林道生態體驗，友善環境是首要目標，因此，每年都會舉辦林道監測及巡護工作；包括南投縣政府、日管處和信義鄉公所也都響應淨山活動，支持無痕山林的理念；南投林管處丹大工作站主任孫宗志，也在行前為大家加油打氣。

此次淨山由金財富率隊，清理丹大林道周邊括二分所檢查哨、10林班大寮、孫海招待所、加年端部落、卡社群部落等，在青翠的森林中，竟然隱藏大量的垃圾，不僅使得山林蒙塵，民眾的公德心也讓人搖頭！

全得志表示，丹大山林是大自然珍貴的資源，也是布農族人的祖居地，希望大家一起維護森林環境和生態。

(中時 )