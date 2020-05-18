5月18日，華為輪值董事長郭平在華為分析師大會上，針對美國商務部僅針對華為的直接產品規則修改，回應表示，華為面對長期不確定的制裁，相信可以找到解決方案。「過去一年對於華為來說是非常艱難的一年，我記得去年進入實體清單的時候，我們是手忙腳亂。我們花了很多時間和客戶以及合作夥伴，還有員工溝通，澄清和理解。在技術獲得面臨極大限制的情況下，我們增長了很大的研發投入，用於飛機補洞。」

5月18日，華為公司第十七屆全球分析師大會18日在深圳開幕。郭平在開幕式上作了題為「跨過時艱，向未來」的主題演講。他表示，過去一年，在大量產業技術不可獲得的情況下，華為艱難地生存並努力向前發展。

郭平表示，美國對華為的打壓，影響的不僅僅是華為，也會讓這些使用華為產品和服務的客戶和消費者體驗受到傷害。

ICT基礎設施是智慧世界的基石，到2025年，數字經濟規模將達到23兆美元，ICT產業未來依然充滿希望。站在智慧世界的入口，ICT產業的機會遠大於競爭。面向未來，華為將持續對聯接、計算和終端三個方面投入和創新，並通過在供應鏈、標準和人才等領域開放合作、包容發展，與客戶、夥伴、標準組織和同行一起推動整個產業的進步，共同探索未來。

郭平呼籲：「當今世界已經形成一體化協作體系，這個體系不應也不可逆轉。標準和產業鏈割裂對任何一方都沒有益處，會給整個產業帶來嚴重衝擊。產業界應共同努力，不斷加強知識產權保護、維護市場公平性，確保全球統一的標準體系和分工協作的供應鏈體系。」

以下，是華為對美國出口新規所做出的正式回應：

「華為強烈反對美國商務部僅針對華為的直接產品規則修改。自2019年5月16日被美國政府無端納入實體清單以來，在大量產業技術要素不可持續獲得的情況下，華為公司始終致力於遵守適用的法律法規，履行與客戶、供應商的契約義務，艱難地生存並努力向前發展。

然而美國政府為了進一步扼制華為的發展，無視諸多行業協會和企業的擔憂，無底線地擴大並修改直接產品規則，修改後的規則蠻橫而具有產業破壞力。在此規則下，全球170多個國家使用華為產品建設的數千億美元網絡的擴容、維護、持續運行將受到衝擊，使用華為產品和服務的30多億人口的信息通訊也會受到影響。美國政府為了打壓別國的先進企業，罔顧華為全球客戶和消費者的權益，這與其一直鼓吹的保護網絡安全的說辭是自相矛盾的。

本次規則修改影響的不僅僅是華為一家企業，更會給全球相關產業帶來嚴重的衝擊。長期來看，晶片等產業全球合作的信任基礎將被破壞，產業內的衝突和損失將進一步加劇。美國利用自己的技術優勢打壓他國企業，必將削弱他國企業對使用美國技術元素的信心，最後傷害的是美國自己的利益。

華為正在對此事件進行全面評估，預計我們的業務將不可避免地受到影響。我們會盡最大努力尋找解決方案，也希望客戶和供應商與華為一起盡力消除此歧視性規則帶來的不利影響。」

作為華為晶片代工的核心供應商，台積電在最新的回應中表示：「(面對斷供的消息)，台積電公司不揭露特定客戶訂單細節。」台積電表示，台積電一直遵守法律和適用法規，正在評估新出口管制措施的影響。

(中時電子報)