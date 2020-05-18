洪都拉斯劇中撲倒阿喜。（東森提供）

柯淑勤劇中抓包老公撲倒阿喜。（東森提供）

東森戲劇《姊妹們 追吧》現正熱播中，劇中阿喜對洪都拉斯各種倒貼暗示，甚至在太太柯淑勤面前都毫不避諱。18日播出的最新一集中，兩人還意外跌倒，洪都拉斯「撲倒」阿喜的畫面被柯淑勤當場撞見，讓她崩潰大喊：「你們在幹嘛！」接著傷心奪門而出。劇中上演正宮對決小三戲碼，衝突一觸即發。

這段撲倒戲兩人要雙腳互絆再倒向沙發，阿喜要180度大轉身，還要姿勢嬌羞地被洪都拉斯壓在下面。整段動作看似一氣呵成，但其實難度超高，兩人光試動作就花了至少半小時。洪都拉斯直呼這只是看似「好康」賺到，現場根本像拍動作戲，還沒正式拍攝就累到不行。連在一旁圍觀的柯淑勤都笑虧：「亂搞沒那麼簡單啦！」

洪都拉斯、柯淑勤、阿喜三角關係一觸即發。（東森提供）

阿喜講台語讓對手演員笑到崩潰。（東森提供）

劇中三人還上演三角關係對決橋段，只見阿喜跟柯淑勤都梳半屏山、畫上大濃妝，一見面就浮誇的瞪大眼並烙台語互罵，柯淑勤還捏爆柳丁重現八點檔經典爆橘橋段。但其實阿喜完全不會講台語，這場戲三人還要極盡誇張的台語對罵，所以每當換她講話時，都變成一臉狠樣的搞笑。柯淑勤跟洪都拉斯也因此瘋狂笑場，更讓這場戲成了他們NG最多的一場戲。

柯淑勤笑說她本來很認真想演完這段本土劇橋段，但阿喜一開口他們就破功，最後只要是跟阿喜一對到眼她都會笑場。甚至捏爆柳丁的戲，柯淑勤都因笑場重來超多次，幾次拍攝下來，柯淑勤直呼她的手跟臉頰都因為捏柳丁和笑場，而酸到不行。拍到後來洪都拉斯更當場崩潰，又笑又哭對阿喜大喊「妳台語真的好爛」，引起全場大笑。

(中時 )