喜歡 Google 在 Pixel 4 系列手機中加入的 Soli 雷達晶片嗎？這項技術的加入，讓手機可以感應到你的接近，不用動手拿手機也能輕鬆解鎖，相當神奇。不過，或許這項技術運用在 Pixel 4 系列中的效果不如預期，業界傳出 Google 很可能在 Pixel 5 這一代取消這項特色，朝更主流的趨勢靠攏。

爆料指出 Pixel 4a 價格有望從 399 美元下調到 349 美元，以更具競爭力的價格水平來推出的《9to5google》總編輯 Stephen Hall 指出，由於 Pixel 4 採用 Soli 雷射晶片，後續引發不少用戶抱怨，再加上這項技術佔據了寶貴的手機空間，讓 Pixel 4 的外觀設計也為人詬病。因此，Google 有可能在 Pixel 5 系列中，不再沿用 Soli 這項嶄新且獨特的技術。

In yesterday's show, we also touched on some things we're hearing about Pixel 5 from sources — specifically that it will likely leave behind hobbies like Soli — Stephen Hall (@hallstephenj) May 15, 2020

在 Pixel 4 當中因採用 Soli 晶片，可以感知到使用者是否靠近手機，並且主動點亮螢幕，啟用臉部辨識並且在確認是使用者本人後解鎖。此外，也可以透過懸空的手勢控制來切換歌曲、接通或是掛斷來電，另外也跟部分遊戲開發者合作，提供了獨家的體驗(可獨家體驗《Pokémon Wave Hello》以及《Headed South》這兩款遊戲，還有Pokémon Sidekick桌布)。

不過即便有這些獨家體驗，Soli 晶片的存在也讓 Pixel 4 系列的「額頭」(螢幕上方區域)過大，無法與當前智慧型手機市場的主流設計相比(例如：挖孔螢幕、提高螢幕占比等)。Soli 晶片也讓不少 Pixel 4 手機用戶發現過於耗電；此外，也因為 Soli 晶片不符合某些國家的法規，造成 Pixel 4 系列無法在部分國家販售。基於上述原因，以及 Pixel 4 系列並沒有在市場上有太大斬獲的緣故，Stephen Hall 指出 Google 可能會在 Pixel 5 系列中棄用 Soli 晶片。

Soli 晶片是 Google ATAP(Google Advanced Technology and Projects group)部門在 2015 年所提出，研發多年直到 2019 年才用於 Pixel 4 系列手機中。儘管它看起來噱頭十足，也讓 Pixel 4 系列在上市之前就吸引不少目光，但實際商用後無法取得更多的消費者青睞，恐怕是壓垮這項嶄新設計的稻草。然而，至今距離 Pixel 5 可能發表的時間(有可能落在 10 月左右)仍有一段時間，Google 有沒有可能做出不同的決定，可以持續觀察。

在 Pixel 5 系列之前，Google 應該會在今年年中推出全新的中階機種 Pixel 4a。此外 6 月初也將正式發表 Android 11 beta，提供有興趣的使用者都可以提前試用。凡是持有 Pixel 2 系列以上的用戶，預期都能在 Android 11 beta 發表之際，第一時間試用體驗新系統的最新特性。

(科技)