林口警分局下福派出所獲報轄區台15線約20.5K處慢車道附近有淹水情事。旋即由警員陳煥昇前往馳援，發現該處因地勢低窪，適逢午間豪雨致瞬間降雨排水不及，造成小範圍面積積水情事，未免發生行車意外，員警奮不顧身立即頂著驟雨於往北車道拉起封鎖線與交通錐警戒，並在場頂著雨勢疏導車流往一旁台61線疏散。

林口警在西濱道路上不畏豪雨員警急拉封鎖線，疏導車輛遠離淹水路段。(吳家詮翻攝)

經了解在台15線沿線因地勢較低，以往若有豪大雨則易造成淹水，嚴重影響用路人安全。本次因瞬間強降雨致停在路旁的汽車皆被水淹過半個輪胎，員警到場考量積水短時間難退，且往來人車又多，唯恐民眾誤入造成危害之虞，立即頂著驟雨於慢車道拉起封鎖線警戒，並於出入口處疏導交通，同時通知該里長廣播，請用路人留意，並主動以巡邏車於台15線與台61線交織處警戒，也順勢將車輛引導至台61線行駛，積極排除人車往來危害，有效維護用路人生命財產安全。

(中時電子報)