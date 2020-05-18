副總統陳建仁將卸任，今日獲頒文官最高中山勳章，表彰他宗教外交、協助抗疫的貢獻。史上只有四人獲頒中山勳章，包括鄭照、鍾宇、呂秀蓮、陳建仁是我國頒授數量最少的勳章。過去副總統（蕭萬長，吳敦義）多半獲得低一級的中正勳章，前副總呂秀蓮是因連兩任，因此升級為中山勳章。

依總統府資料，中山勳章是頒授給「統籌大計，安定國家者，翊贊中樞，敉平禍亂者，以及對於建國事業有特殊勳勞者」。

總統蔡英文表示，透過頒授中山勳章，肯定陳副總統4年任期內承擔起一件又一件充滿挑戰性的任務，包括主持年金改革委員會、推動人權工作、和宗教團體溝通對話及五度代表國家出訪邦交國。做為享譽國際流行病學專家，陳副總統也是政府團隊最好的智囊，近期防疫工作，因為有陳副總統專業意見及當年他在衛生署長任內建立的指揮中心體系，台灣才能應對得宜，為世界帶來貢獻。

蔡英文表示，很多人說陳副總統是史上最忙碌的副總統，「正是因為我們有這麼溫暖、誠懇、專業又具有責任感的副總統，4年來我們才能推進改革的工作，讓台灣在充滿挑戰的局勢中站穩腳步。」

陳建仁則表示，總統英明領導，帶領整個行政團隊，讓大家看到原來中華民國的行政團隊是可以這麼堅強包容，成為世界的典範。他盛讚蔡總統是好的領導者、好的領袖，像好的牧羊人，帶領台灣人民走到青草地、清溪旁，並且拿著木杖驅逐豺狼，讓台灣人民生活得有尊嚴，生活在幸福美滿當中。

(工商 )